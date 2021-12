Doktor Strange - quiz dla fanów filmu. Rozwiąż go, bo nie będziemy się targować!

fot. Marvel Studios

Doktor Strange to czternasty superbohaterski film wchodzący w skład MCU, który miał premierę w 2016 roku. Jego reżyserem jest Scott Derrickson, a w tytułową rolę wcielił się Benedict Cumberbatch. W pozostałych rolach wystąpili Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen i Tilda Swinton.

Film opowiada o neurochirurgu Stephenie Strange’u, który po groźnym wypadku samochodowym odkrywa tajemniczy świat magii i równoległych wymiarów. Doktor Strange zarobił 677 milionów dolarów, ale to nie wystarczyło, żeby znaleźć się w gronie 10-ciu najbardziej dochodowych produkcji 2016 roku. Mimo to obraz był chwalony za obsadę, wciągającą historię wypełnioną wschodnim mistycyzmem. Ale największe wrażenie zrobiła strona wizualna, więc nie dziwi, że film zdobył nominację do Oscara za najlepsze efekty specjalne. Ostatecznie ta nagroda przypadła Księdze dżungli.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi jak dobrze zapamiętaliście film Doktor Strange. Czas na podróż do innego wymiaru!

Doktor Strange - QUIZ

