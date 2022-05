QUIZ: Rozpoznaj po kadrze, który to film o Harrym Potterze

fot. materiały prasowe

Magiczny świat Harry'ego Pottera od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Książki autorstwa J.K. Rowling czytają kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. Na ich podstawie powstało 8 filmów o przygodach młodego czarodzieja, które wciąż są wysoko cenione przez jego fanów. Studio Warner Bros. Pictures poszło za ciosem i we współpracy z autorką powieści powstały jeszcze 3 spin-offy z serii filmów Fantastyczne zwierzęta, w których akcja rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z oryginalnej historii. Powstała też sztuka teatralna Harry Potter i przeklęte dziecko, a w planach jest również serial w świecie czarodziejów. Podsumowując - fani Harry'ego Pottera mogą czuć się rozpieszczani.

Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym sprawdzicie swoją znajomość filmów o Harrym Potterze. Tym razem musicie rozpoznać, która filmowa część przygód słynnego czarodzieja znajduje się na prezentowanym zdjęciu. Niektóre kadry są łatwe do odgadnięcia, ale przy innych trzeba będzie się nieco dłużej zastanowić. Jednak prawdziwi fani dadzą sobie radę bez problemu! Accio myszka/smartfon i do dzieła!

QUIZ - rozpoznaj ze zdjęcia film o Harrym Potterze

