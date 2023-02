QUIZ: Jak dobrze znasz film Ant-Man i Osa?

fot. Marvel Studios // Disney

Ant-Man i Osa to druga część przygód tytułowego bohatera, w którego wciela się Paul Rudd. Do swoich ról powrócili również Evangeline Lilly jako Hope van Dyne (Osa), Michael Peña, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, David Dastmalchian, Michael Douglas i Randall Park. Do obsady dołączyli Hannah John-Kamen, Michelle Pfeiffer i Laurence Fishburne.

Sequel opowiada o tym, jak Scott Lang boryka się z konsekwencjami swoich życiowych wyborów tak w roli superbohatera, jak i ojca. Kiedy stara się pogodzić życie rodzinne z obowiązkami Ant-Mana, Hope van Dyne i dr Hank Pym powierzają mu kolejną pilną misję, która umożliwi odkrycie sekretów przeszłości. Film spotkał się z umiarkowanie pozytywnym przyjęciem ze strony recenzentów i widzów, którzy chwalili go za dobre występy aktorów (szczególnie Rudda i Lilly), humor i lekkość. Ostatecznie produkcja zarobiła 622 miliony dolarów na całym świecie.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi waszą wiedzą o filmie Ant-Man i Osa. Do dzieła!

Ant-Man i Osa - QUIZ

Zachęcamy do rozwiązania quizów związanych z MCU!

Przygotowaliśmy też dla Was propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z innych dzieł popkultury. Możecie dowiedzieć się... którym popkulturowym bohaterem jesteście! Oto lista naszych najciekawszych quizów: