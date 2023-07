QUIZ: Rozpoznaj film z Harrisonem Fordem. Strzelaj celnie jak Han Solo!

fot. materiały prasowe

Harrisona Forda nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest legendą kina, która mimo już ponad 80 lat wciąż z powodzeniem gra w dużych hollywoodzkich produkcjach. W swojej karierze wcielał się w ikoniczne postacie takie jak Indiana Jones czy Han Solo w Gwiezdnych Wojnach. Wystąpił też w takich kultowych tytułach jak Łowca androidów czy Ścigany. Ostatnio nawet wystąpił w dwóch bardzo dobrych serialach: 1923 i Terapii bez trzymanki. Teraz powraca po raz ostatni do roli słynnego archeologa w Indiana Jones i artefakt przeznaczenia.

Zdobył tylko jedną nominację do Oscara za występ w Świadku, ale jego kariera i tak jest bogata w wiele ciekawych ról. Ale czy dobrze je pamiętacie? Sprawdzicie to w naszym quizie, w którym musicie rozpoznać film z Harrisonem Fordem. Do dzieła!

Quiz - rozpoznaj film w Harrisonem Fordem

