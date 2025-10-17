Jak dobrze znasz filmy z Madsem Mikkelsenem? Quiz dla prawdziwych fanów duńskiego aktora!

Już 17 października do kin trafi duński film pt. Ostatni wiking z Madsem Mikkelsenem oraz Nikolajem Lie Kaasem. Tę czarną komedię wyreżyserował Anders Thomas Jensen, który napisał również do niej scenariusz. Opowiada o Ankerze, który po czternastu latach odsiadki wychodzi z więzienia z jednym celem: odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat – Manfred, który dziś przedstawia się jako John Lennon i dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości. Dla brutalnego, impulsywnego Ankera krucha psychika Manfreda to pole minowe – a zarazem jedyna droga do celu. Na tropie zaginionych pieniędzy bracia trafiają na ekipę osobliwych wyrzutków, którzy zamiast pomóc, tylko komplikują sprawy. Aby odzyskać fortunę, Anker musi reaktywować legendarny zespół The Beatles – bo tylko John Lennon zna miejsce ukrycia łupu.
Z okazji premiery Ostatniego wikinga przygotowaliśmy quiz, w którym Waszym zadaniem jest rozpoznać po kadrze film z Madsem Mikkelsenem. Sprawdźcie, jak dobrze znacie filmografię tego popularnego duńskiego aktora.
Rozpoznaj film z Madsem Mikkelsenem - QUIZ
Sprawdźcie również swoją wiedzę w quizach z Gwiezdnych Wojen:
- QUIZ: Jak dobrze znasz 1. sezon serialu Andor? Sprawdź czy jesteś prawdziwym rebeliantem!
- QUIZ: Rozpoznaj film lub serial z Gwiezdnych Wojen po kadrze
- QUIZ: Rozpoznaj postać z Gwiezdnych Wojen
- Han Solo: Gwiezdne wojny – historie - quiz
- Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie - quiz
- The Mandalorian - jesteś jak Baby Yoda czy Mando?
- Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy - quiz wiedzy dla fanów
- Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - QUIZ wiedzy o filmie
- QUIZ: Jak dobrze znasz Gwiezdne Wojny?
Spróbujcie swoich sił z quizami z DC!
- Aquaman - quiz dla fanów
- Batman (2022) - quiz dla fanów
- Batman - quiz dla fanów. Rozpoznaj komiksowych wrogów Mrocznego Rycerza
- Liga Sprawiedliwości - którym herosem jesteś?
- Batman - specjalny QUIZ na wyjątkowy dzień. Znasz Mrocznego Rycerza lepiej niż Joker?
- Batman, Wonder Woman i reszta. QUIZ wiedzy o filmach uniwersum DC
Zmierzcie się z quizami związanymi z MCU!
- Ant-Man i Osa - quiz
- QUIZ: Rozpoznaj postać z filmowego uniwersum Marvela - część 2
- QUIZ: Rozpoznaj postać z MCU - część 1
- Doktor Strange - quiz
- Czarna Wdowa - quiz
- Venom - quiz
- Spider-Man: Daleko od domu - quiz
- Avengers: Koniec gry - quiz
- Avengers: Wojna bez granic - quiz
- Avengers: Czas Ultrona - quiz
- Avengers - quiz
- Kapitan Marvel - quiz
- Czarna Pantera - quiz
- Strażnicy Galaktyki Vol. 2 - quiz
- Strażnicy Galaktyki - quiz
- Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - quiz
- Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz - quiz dla fanów
- Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie - quiz dla fanów
- Thor: Ragnarok - quiz
- Thor. Mroczny Świat - quiz dla fanów
- Thor - quiz dla fanów
- Iron Man 3 - quiz dla fanów
- Iron Man 2 - quiz dla fanów
- Iron Man - quiz dla fanów
- Arcytrudny quiz o Avengers
- MCU - która postać zniknęła z kadru?
- Marvel - kim z Avengers jesteś? QUIZ prosto ze świata MCU!
- Marvel - rozpoznasz postać MCU po cytacie?
- Rozpoznasz film Marvela po kadrze?
Zachęcamy do rozwiązania quizów związanych z serią filmów X-Men!
- X-Men: Ostatni bastion - quiz
- X-Men Geneza: Wolverine - quiz dla fanów
Sprawdźcie, jak dobrze znacie się na filmach o Harrym Potterze:
- QUIZ: Rozpoznaj po kadrze, który to film o Harrym Potterze
- Harry Potter - quiz wiedzy z serii filmów o słynnym czarodzieju
- Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II - quiz dla fanów
- Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I - quiz dla fanów
- Harry Potter i Książę Półkrwi - quiz dla fanów
- Harry Potter i Zakon Feniksa - quiz dla fanów
- Harry Potter i Czara Ognia - quiz dla fanów
- Harry Potter i Więzień Azkabanu - quiz dla fanów
- Harry Potter i Komnata Tajemnic - quiz dla fanów
- Harry Potter i Kamień Filozoficzny - quiz dla fanów
Zachęcamy do rozwiązania quizów związanych z serią filmów Mission: Impossible!
- QUIZ: Rozpoznaj postać z filmów Mission: Impossible
- Mission: Impossible - QUIZ na 25-lecie filmu
- Mission: Impossible 2 - quiz dla fanów
Zachęcamy również do rozwiązania innych quizów związanych z serią filmów Szybcy i wściekli!
Przygotowaliśmy też dla Was propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z innych dzieł popkultury. Możecie dowiedzieć się... którym popkulturowym bohaterem jesteście! Oto lista naszych najciekawszych quizów:
- QUIZ: Denzel Washington - quiz dla fanów aktora. Odgadnij co to za film!
- QUIZ: Rozpoznaj film z Tomem Cruisem
- QUIZ: Rozpoznaj film z Harrisonem Fordem
- QUIZ – Jak dobrze znasz przygody Indiany Jonesa?
- Asteriks i Obeliks - rozpoznaj postać
- Rozpoznaj horror
- Rozpoznaj film świąteczny
- To właśnie miłość - świąteczny quiz
- Kevin sam w domu - quiz
- Zadzwoń do Saula - quiz z 5 sezonów
- Cobra Kai - quiz z 4. sezonu
- Karate Kid - quiz dla fanów
- Wiedźmin - quiz dla fanów. Rozpoznaj postać ze zdjęcia
- Wiedźmin: czy jesteś uważnym widzem? Quiz wiedzy o serialu
- Kim z Wiedźmina jesteś? QUIZ dla fanów sagi
- Wiedźmin - quiz wiedzy dla fanów [POZIOM TRUDNY]
- Wiedźmin - quiz wiedzy dla fanów [POZIOM ŁATWY]
- Jurassic World: Upadłe królestwo - quiz
- Jurassic World - quiz dla fanów
- Powrót do przyszłości - quiz
- Shrek - quiz dla fanów
- Shrek 2 - quiz dla fanów
- Shrek - jesteście prawdziwymi fanami filmowej serii?
- Deadpool - jak dobrze znasz pierwszą część filmu?
- He-Man i Władcy wszechświata - Rozpoznaj postać
- Kraina lodu - QUIZ dla fanów serii [Poziom łatwy]
- Piraci z Karaibów: Na krańcu świata - quiz
- Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka
- Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły - quiz dla fanów
- Mortal Kombat - rozpoznasz te postacie?
- Gra o tron: quiz. Jak nazywa się ta postać?
- Król lew - quiz wiedzy o filmie
- Pokemony - znasz je wszystkie? Quiz
- Matrix Rewolucje - QUIZ. Sprawdź, czy pokonasz armię Smithów
- Matrix Reaktywacja - QUIZ dla fanów filmu
- Matrix - QUIZ wiedzy o filmie. Tylko Wybrańcy zdobędą wszystkie punkty
- Dexter - którym bohaterem jesteś?
- Kraina lodu - QUIZ dla wielbicieli Frozen
- Matrix - którym bohaterem jesteś?
- Rozpoznaj bohatera kultowego serialu TVP
- Rozpoznasz seriale TVP po zdjęciu?
- Władca Pierścieni - uroczy jak Gollum czy zgryźliwy jak Gandalf? Którym bohaterem jesteś?
- Władca Pierścieni - QUIZ dla fanów
- Kiler i Kiler-ów 2-óch - QUIZ dla fanów. Jak dobrze pamiętasz filmy?
- Którym bohaterem serialu Lucyfer jesteś?
- Odkryj w sobie superbohatera - którym X-Menem jesteś?
- Wiedźmin - kim z drużyny Geralta jesteś? Quiz dla fanów sagi
- Władca Pierścieni - rozpoznaj postać po zdjęciu
- Harry Potter - quiz dla fanów serii
- Kraina lodu - ten quiz może być dla Was prawdziwą bolączką...
- Titanic - arcytrudny QUIZ
- Kapitan Tsubasa - QUIZ dla fanów anime
- Którą księżniczką Disneya jesteś?