Jak dobrze znasz filmy z Madsem Mikkelsenem? Quiz dla prawdziwych fanów duńskiego aktora!

fot. Zentropa Entertainments

Reklama

Już 17 października do kin trafi duński film pt. Ostatni wiking z Madsem Mikkelsenem oraz Nikolajem Lie Kaasem. Tę czarną komedię wyreżyserował Anders Thomas Jensen, który napisał również do niej scenariusz. Opowiada o Ankerze, który po czternastu latach odsiadki wychodzi z więzienia z jednym celem: odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat – Manfred, który dziś przedstawia się jako John Lennon i dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości. Dla brutalnego, impulsywnego Ankera krucha psychika Manfreda to pole minowe – a zarazem jedyna droga do celu. Na tropie zaginionych pieniędzy bracia trafiają na ekipę osobliwych wyrzutków, którzy zamiast pomóc, tylko komplikują sprawy. Aby odzyskać fortunę, Anker musi reaktywować legendarny zespół The Beatles – bo tylko John Lennon zna miejsce ukrycia łupu.

Z okazji premiery Ostatniego wikinga przygotowaliśmy quiz, w którym Waszym zadaniem jest rozpoznać po kadrze film z Madsem Mikkelsenem. Sprawdźcie, jak dobrze znacie filmografię tego popularnego duńskiego aktora.

Rozpoznaj film z Madsem Mikkelsenem - QUIZ

Sprawdźcie również swoją wiedzę w quizach z Gwiezdnych Wojen:

Spróbujcie swoich sił z quizami z DC!

Zmierzcie się z quizami związanymi z MCU!

Przygotowaliśmy też dla Was propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z innych dzieł popkultury. Możecie dowiedzieć się... którym popkulturowym bohaterem jesteście! Oto lista naszych najciekawszych quizów: